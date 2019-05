Lennufirmad jätavad petetud kliendi infosulgu

Meie praktika näitab, et kohtuväliselt, sealhulgas ka Tarbijakaitseameti kaudu on kompensatsioonide väljamakse saavutamine problemaatiline. Teeme ka ise Tarbijakaitseametiga koostööd.

Meie poole on pöördunud ka selliseid kliente, kellel on olemas positiivne lahend vastava riigi tarbijakaitseametilt, kuid sellegi poolest lennufirma keeldub kompensatsiooni maksmast. Üksikisikul kaasneb kohtus käimisega väga suur aja- ning rahakulu ning ka risk, et vaidlust ei võideta ning tuleb välja maksta vastaspoole kohtukulud. Meie võtame kogu selle riski ja kulu enda kanda.

Meie teenus on oluliselt odavam, kui võrreldav kvaliteetne õigusabi advokaadi palkamise näol. Kogu meie teenustasu on samas suurusjärgus või odavam vandeadvokaadi hinnakirjast.

Lisaks sellele on meie teenus kliendile täiesti riskivaba, sest kui klient kompensatsiooni ei saa, siis teenustasu ta meile maksma ei pea. Kõik riigilõivud, võimalikud kulud kohtuvaidluse kaotuse korral maksame meie.

Vajadusel esindame kohtus ka üksikisiku 250 euro nõuet. Erinevalt suurtest rahvusvahelistest konkurentidest pole meil mitte ühtegi peidetud 'tasu lepingu ega ka 'kohtumenetluse eest.

-Milline on lennufirmade valmisolek seadusega tulenevat hüvitist maksta?

Üldjuhul ei teavita lennufirmad reisijaid nende õigusest kompensatsioonile ning peale nõude esitamist ignoreerivad või vaidlevad alusetult vastu. Meil on ligipääs mitmetele andmebaasidele, et lennufirmade väiteid kontrollida ning vajadusel ümber lükata. Kui lennufirmaga otse suheldes me lahenduseni ei jõua, siis pöördume klientide kaitseks kohtusse. Oleme täheldanud, et lennufirmad võtavad endale kallid advokaadid, et lihtsalt vaielda vaidlemise pärast, üritades meid ära kurnata. Seda me juhtuda ei lase ja lähme kõigi asjadega lõpuni kus meie hinnangul on kliendil õigus kompensatsioonile.

-Milliseid lennufirmasid olete hagenud?

Loetelu on pikk. Finnair, LOT/Nordica, TAP, SAS, Norwegian, Vueling, Lufthansa, Airbaltic, Ryanair jne. Tänaseks oleme kokku kohtule esitanud üle 200 asja erinevate lennufirmade vastu.