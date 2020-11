Lennufirmade, kinokettide ja kruiisireiside korraldajate aktsiad reageerisid Pfizeri vaktsiiniuudisele kiire tõusuga

Lennufirmade aktsiahinnad võtsid kiiresti hoo üles, kui USA ravimihiid Pfizer andis koos oma Saksa koostööpartneriga teada, et sõltumatute ekspertide esimene kolmanda faasi katsete vaheanalüüs tõestas, et nende vaktsiin toimib 90% juhtudest, mistõttu võiks see Ühendriikide ravimiameti kiire menetluse korral juba novembri lõpust laiemate massideni jõuda, kirjutab MarketWatch.

See andis investoritele palju usku, et reisisektorit võiks ees oodata seniarvatust kiirem taastumine. Näiteks Ameerika suurima lennufirma American Airlines aktsia tõusis kauplemispäeva eel 25%. Ettevõte, mil on 11 miljonit aktsiat, näitas sellega viimase kolme kuu kõrgeimat kasvu. Ka United Airlines aktsia tõusis enne kauplemispäeva algust 17,1%, Delta Air Linesi aktsia 18,1%, Sohtwhest Airlines’il 15,7% ning JetBlue Airways’il 18,0%. USA börsiindeksi DOW tööstussektori keskmine futuur kasvas 1500 punkti võrra, tõustes 5,3%.

Koos lennufirmade aktsiatega võtsid hoo üles ka kinokettide ja kruiisireiside korraldajate aktsiahinnad, märkis MarketWatch. Lisaks värskele vaktsiiniuudisele võib selle taga näha ka USA presidendivalimiste tulemusi, demokraadi Joe Bideni ülekaalukat võitu vabariiklaste kandidaadi, veel viimaseid kuid presidendina ametis oleva Donald Trumpi ees.

Lennufirmad on ühed koroonapandeemiast enim pihta saanud ettevõtted. Kuigi kevadel hakkas lennuliiklus jälle kergelt taastuma, on sügisel kehtestatud piirangud nii Euroopas kui USA-s taas uue löögi andnud niigi raskustesse sattunud sektorile.