Lennuhäbi mõju? Rootsi lennujaamade reisijate arv vähenes

Mullu läbis 40 miljonit inimest kümmet Rootsi lennujaama, mis on kahe miljoni võrra vähem kui 2018. aastal. Riigisiseste lendude reisijate arv vähenes lausa üheksa protsenti, kirjutab BBC.

Rootsist alguse saanud "flygskam" ehk lennuhäbi liikumine on hakanud järjest rohkem kanda kinnitama. 2017. aastal teatas Rootsi laulja Staffan Lingberg, et loobub lendamisest. Kliimaaktivist Greta Tuhnberg näitas samuti eeskuju sellega, et ületas Atlandi ookeani jahiga.

Ühendriikide pangandusgrupi Citigroupi analüütik ütles septembris, et tarbijate kasvav teadlikkus süsinikuemissioonide kohta on juba avaldanud Rootsis mõju ja võib lennunduse pikaajalise kasvu küsimärgi alla panna.

Eelmised korrad kui lennureisijate arv Rootsis vähenes olid pärast 11. septembri terrorirünnakut ja majanduskriisi ajal.