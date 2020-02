Lennujaama ja sadamasse ostetavad termokaamerad tabavad kahtlase kehatemperatuuri liikumise pealt

Termokaamerate hankimise võimekusest teavitas terviseametit juba eile militaar- ja korrakaitseseadmetega tegelev ettevõte Bristol Trust. Tänaseks ongi valitsus neilt tellinud kaamerad, mida hakkavad kasutama politsei- ja piirivalveameti töötajad Tallinna Lennujaamas ja Vanasadamas.

Bristol Trusti esindaja Kaupo Mikk ütles Delfile, et koostöös Tallinna Sadama, sotsiaalministeeriumi ja teistes seotud osapooltega on jõutud otsusele, et soetatakse esmase ohu tuvastamiseks olulistes rahvarohketes sõlmpunktides kaameratehnoloogia, mis tuvastab kuni 7-meetriselt distantsilt inimeste kehatemperatuuri erisused keskmisest.

"Viimastel nädalatel reisinud inimesed on kindlasti rahvusvahelistes lennujaamades analoogse tehnoloogia kasutuselevõttu juba märganud," ütles Mikk.

Kaamera kasutab tehnoloogiat, mis tuvastab inimeste kehatemperatuuri ning tarkvara aitab kasutajal kontrollida suurt hulka inimesi lühema aja jooksul.

"Inimesed kontrolliks seisma jääma ei pea, tehnoloogia on kasutajale või mööduvatele inimestele turvaline," selgitas Mikk.

Sotsiaalministeeriumi ettepanekut arutab valitsus tuleval esmaspäeval, kus selgub, mitu kaamerat täpsemalt täpsemalt vaja läheb, et lennujaama ja sadama pääslad ära katta.

Tanel Kiige juhatatav töörühm otsustas, et vajalik on paigaldada Tallinna lennujaama ja Tallinna Sadama Vanasadamasse termokaamerad, et tuvastada riskipiirkonnast saabujate hulgas võimalikke haigestunuid, keda suunata vajadusel tervisekontrolli. Ühtlasi kutsub sotsiaalministeerium kokku rahvusvaheliste reisijate vedude töörühma.

Esimese koroonajuhtumi järel loodi töörühm