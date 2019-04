Lennujaama juhi kohalt Tallinkisse siirduv Piret Mürk-Dubout: ühest hetkest pole palk enam nii tähtis

Mida peate oma kõige suuremaks töövõiduks kolme aasta jooksul Tallinna lennujaamas?

Piret Mürk-Dubout: Ma arvan, et kõige olulisem on Tallinna lennujaamale rahvusvaheline tunnustus. Meil on õnnestunud esiteks saada kasvude ja koormustega hakkama ning teiseks oleme saanud teha ennast suuremaks, kui me tegelikult oleme rahvusvahelise maine mõistes. See on aidanud tuua siia väga tugevaid brände. Jah, British Airways tuli ja nüüd on läinud, aga me ei saa eirata fakti, et sellise taseme brändid aitavad meid väga palju. Ja British Airways ei läinud ära meie pärast, vaid oma kulubaasi tõttu. Konkurents läks niivõrd suureks.

Ja teisalt oleme hakkama saanud kõigi infrastruktuuri investeeringute ja ehitustega õigeaegselt ninig täpselt. Ma ei varjagi, et väga keeruline oli 2017. aastal, kui samal ajal ehitasime lennujaamas ning teenindasime Eesti Euroopa Liidu eesistumist. See õnnestus ära teha ilma ühegi suurema intsidendita.

Kas Tallink ostis teid üle?