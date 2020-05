Lennuliiklusteeninduse AS koondab 33 inimest: lendude arv on langenud 1996. aasta tasemele

Lennuliiklusteeninduse AS esimese nelja kuu põhitegevuse müügitulu on langenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,9 miljonit eurot. Ettevõtte teenitud puhaskahjum oli perioodil jaanuar kuni aprill 1,8 miljonit eurot. „Lennuliiklus on kukkunud 1996. aasta tasemele. Märtsis teenindatud lendude arv kokku moodustas vaid 57% mullusest, olles langenud kuu lõpuks rohkem kui 80% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Lennuliiklusteenindused kogu Euroopas on jäetud ilma teenust kasutanud ettevõtete maksetest, sest ka lennuoperaatoritel on tekkinud finantsprobleemid,“ selgitas ettevõtte tegevjuht Ivar Värk, lisades, et vähenenud on ka töömaht ehk ettevõttel pole enam kõigile töötajatele pakkuda samas mahus tööd, mis enne kriisi. Kulude kokkuhoiuks on ettevõte teinud olulisel määral kärpeid ning peatanud või edasi lükanud kõik planeeritud investeeringud, kasutanud Töötukassa hüvitist aprillis ja mais ning püüdnud leida võimalusi Euroopa toetusmeetmest osa saamiseks.

„Selleks, et ettevõttena ellu jääda ning jätkata riigile olulise strateegilise teenuse osutamisega, oleme algatanud kollektiivse koondamise ning asunud töötajatega läbi rääkima võimalusi, mis tänasel päeval laual on. Tegemist on väga keerulise otsusega, sest Lennuliiklusteeninduse ASis töötavad spetsialistid, kelle värbamine on väljakutse. Näiteks lennujuhi elukutse puhul hinnatakse isikuomadusi ning vaimset võimekust seda tööd teha ning eelnevate aastate värbamiskampaaniad on näidanud, et sobilikke kandidaate pole palju. Kui arvestame juurde ligi kahe aasta pikkuse koolitus – ja ajakulu vajalike pädevuste saavutamiseks, siis kindlasti ei loobu me nendest inimestest kergekäeliselt,“ sõnas Värk.

Keeruliseks teeb olukorra ka see, et kuigi traditsioonilises lennuliikluses on liikumist vähe, on samal ajal õhuruumi lisandunud uued kasutajad, kellega ohutuse tagamiseks, peab tegelema. „Droone kasutatakse pakivedudeks linnakeskkondades ja piiratud ligipääsuga piirkondades kuni inspekteerimiseni ehitusvaldkonnas, metsanduses ja põllumajanduses, kuid õhuruum on meil üks ning ohutu liiklemine selles peab olema tagatud. Uute tehnoloogiate arendamine annab omakorda võimaluse uute teenuste tekkeks ja laiemaks kasutuseks, mis pärast kriisi võib vägagi vajalikuks osutuda,“ sõnas Värk lisades, et mehitamata lennunduse võimekuse kasvatamine on oluline ka riigi julgeoleku seisukohast. „Juba kriisi ajal kasutati droone otstarbekalt, et näiteks transportida koroonaproov mandrile või jagada informatsiooni kogunemiste laiali saatmiseks,“ rääkis Värk.