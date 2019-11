Lennundus on karm äri. Ellu jäävad ainult tugevamad

Seda kinnitab Soome lennufirma Norra (Nordic Regional Airlines Oy) tegevjuht Janne Tarvainen. Norra juht sai temast selle aasta augustist, kuid lennufirma ühe omaniku Finnairiga on Tarvainen olnud seotud üle paarikümne aasta. Viimati oli inseneriharidusega Tarvainen Finnair Cargo juht. Lennunduspisikuga nakatus ta juba nooruses ja tahtis saada piloodiks. Sõjaväeteenistuse läbis Tarvainen lennuväes ja sai sealt ka pilooditunnistuse. Ta valiti Finnairi piloodikoolitusse, kuid kuna sündmused langesid majanduskriisi aega, otsustas ta valida hoopis inseneriõpingud ülikoolis ja hakkas tegeleme lennukimootoritega.

Tarvainen kinnitab, et lennundust mõjutavad kõik globaalmajanduse suunad ja kaubandussidemed ning ka praegused kaubanduspinged. Ent sellest hoolimata lennundussektor kasvab, sest inimesed reisivad üha rohkem.

Rohelised kutsuvad inimesi üles vähem lendama. Kuidas see teid mõjutab?



Seda ei saa keegi eirata ja peame sellega väga tõsiselt arvestama. Keskkonnaküsimused on tulnud, et jääda, investeeringuid tehes peame läbi mõtlema ka kõik jätkusuutlikkuse küsimused. Väikeseid detaile on palju. Kuidas me tegutseme alates lennuplaanide koostamisest, kuidas piloodid tegutsevad, kuidas lennukit käsitsevad, kuidas efektiivsust parandame, kuidas lennukeid hooldame. Meie ATR-idel (propellerlennuk – K. K.) on uus sisustus ja kabiin. Tegime need uuendused Tallinnas Magnetic MRO-s ja selle tulemusena vähenes lennuki kaal 200 kilogrammi võrra. Lennukite uus värv on sile, aerodünaamiliselt parem, tänu sellele on ka kütusekulu väiksem.