Lennundusklastri juht: kas riik päästab 40 000 töökohta?

Teiseks. Lennundusel on ka äärmiselt suur kaudne majandusmõju. Rahvusvahelise lennutranspordi katusorganisatsiooni IATA andmetel loob üks töökoht lennunduses 24 uut töökohta teistes sektorites nagu turism, kaubandus ja mitmesugustes tugiteenuseid pakkuvates sfäärides, mis on seotud lennuliikluse käigus hoidmisega. Lennundus suurendab tootlikkust ning lihtsustab investeeringute toomist riiki. Investorid lähtuvad väga tihti oma investeerimisotsustes just lennuühenduste olemasolust ja nende kvaliteedist. Lennundusest sõltub ka see, kas Eesti eksportival ettevõttel on oma tublile töömehele/-naisele homme tööd anda.

Kolmandaks. Meie rahvuslik lennufirma Nordica on tegelikult osa meie iseseisvusest. Euroopa ühel suurimal lennuteenuseid pakkuval ettevõttel on enam kui 600 töötajat, lennukipargis 24 lennukit. Oma lennufirmat on vaja selleks, et kriisist väljumiseks lennata sinna kuhu Eesti inimesel vaja. Meie majandus vajab kiiremaks arenguks häid lennuühendusi. Pärast koroonakriisi on Tallinnasse lendamine paljude välismaiste lennufirmade jaoks tagumine prioriteet. Ent meil on võimekus pakkuda nt Lufthansale, SASile, LOTile, Finnairile ja ka kõikidele teistele Euroopa lennufirmadele kuluefektiivset lennuteenust meie oma lennufirma näol. See on uus ja nutikam viis kuidas Eestit paremini ühendada.

Mida kriis on muutnud?

Kogu maailmas on täna 25 miljonit lennunduse töökohta löögi all. See on võrreldav kogu Austraalia elanike arvuga. See on sama suur kui kogu Itaalia riigi töötajate arv kokku. Väga paljud inimesed kaotavad ettevõtete pankrottide tõttu töö, paljud koondatakse või saadetakse sundpuhkustele. Lennufirmad on aktiivselt otsimas võimalusi kulude kokkuhoiuks, maksetähtaegade pikendamiseks ning rahalise abi või laenude saamiseks, et keeruline aeg üle elada.