Lennunduskuninganna kompas enne hukkumist koos ukrainlastega kosmost

Riiklik kosmoseagentuur Roskosmos pakkus pärast lennundusfirma S7 kaasosaniku Natalja Fileva hukkumist abi, et ellu viia S7 Spacele kuuluv ujuva kosmodroomi Morskoi Start rajamine, vahendas RBK.

Kaks aastat tagasi sõlmis S7 Space, millele kuulub Morskoi Start, lepingu Ukraina masinaehitustehasega Južmaš lepingu 12 raketikandja Zenit tootmiseks. Neid seadmeid kavatseti kasutada ilmaruuumi nö rahumeelseks uurimiseks rahvusvaheliste kosmoseprojektide raames.

S7 ostis ujuva kosmodroomi Morskoi Start kolm aastat tagasi 160 miljoni dollari eest Venemaa raketi- ja kosmosetehnoloogia ettevõttelt Energia. Projektiga alustati juba 1995. aastal äriliste kosmoselendude tarbeks, kuid osutus kahjumlikuks. S7 kavatses luua ujuvale kosmodroomile kohandatud nö merelise raketiversiooni Sojuz-5.

Abi pakkumisest teatas Komsomolskaja Pravda raadiosaates Roskosmose juht Dmitri Rogozin.„Seda, kuidas asjad lähevad, ei hakka me mõistatama, sest Vladislav Filev on samuti suur kosmose entusiast, see on neil perekondlik. Ma loodan, et see projekt elab edasi,” ütles Rogozin.

Roskosmose juht rääkis, et kavatseb ujuva kosmodroomi puhul hakata nii partneriks kuid ulatada ka abikäe pärast seda, kui leinaga seotud sündmused saavad läbi. Rogozini sõnul huvitub tema ametkond, et Venemal tegutseksid kosmose valdkonnas eraettevõtted, kuid lisas, et riigi agentuurtuur on valmis nendega riske jagama.