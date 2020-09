Lennundussektor küsib riigilt 30-miljonilist abipaketti: Eesti on Euroopas ainuke, kes on lennundusele koroonakriisis 0 eurot toetust andnud

"Riik on toetanud heldekäeliselt laevandust, kinnisvaraärimehi jne, kuid on ainus riik Euroopa Liidus, mis on toetanud oma lennundust kriisis 0 euroga,” märkis Eesti lennundusettevõtteid koondava lennundusklastri juht Kristo Reinsalu pärast lõppeva nädala kolmapäeval toimunud lennundusettevõtete strateegiakoosolekut.

Samas on aga meedias korduvalt räägitud 30-miljonilisest rahasüstist, mis valitsus on lubanud teha rahvuslikku lennufirmasse Nordica. Ka on suur hulk lennundussektori ettevõtteid saanud riigilt töötukassa kaudu jagatud palgahüvitist.

Seda on näiteks lennukite remondiga tegelev Magnetic MRO saanud ligi 600 000 euro väärtuses, Nordic Aviation Group (Nordica) ligi 75 000 eurot ja nende tütarfirma Regional Jet üle 354 000 euro. Üle 687 000 euro on palgahüvitist saanud ka Lennuliiklusteeninduse AS ja üle 1,2 miljoni on eraldatud AS-ile Tallinna Lennujaam. Kas kõiki neid summasid siis Eesti lennundusettevõtted riigi toetuseks ei loe? Tuleb välja, et mitte.