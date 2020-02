Levikom esitas Katri Raiki kohta kuriteoteate

Raik: mulle jääb arusaamatuks, millel Levikomi väide põhineb

Katri Raik ütles, et tal pole olnud võimalust tutvuda Levikomi poolt prokuratuurile esitatud dokumentidega tutvuda ja sai info selle kohta ettevõtte pressiteatest. „Levikom OÜ ei ole viibinud korruptsioonvastase erikomisjoni istungil 16. jaanuaril. Seetõttu on arusaamatu, kust pärineb nende väide, et ei protokollis ei ole esitatud tegelikke istungi sõnavõtte. Komisjoni liikmetel - üks liige igast erakonnast - on alati olnud võimalik tutvuda protokolli kavandiga enne selle allakirjutamist ja avalikuks tegemist. Seda protseduuri olen komisjoni esimehena alati jälginud. Konkreetsele protokolli kavandile ei tulnud ühtegi kommentaari," kommenteeris ta.

Raiki sõnul jääb talle arusaamatuks, millel põhineb Levikom Eesti OÜ väide, et protokollis on püütud varjata 5G sageduslubade väljastamisega seonduvat. „Sageduslubadega seoses on käimas kohtumenetlus, seetõttu on komisjon otsustanud oodata ära lõpliku kohtulahendi," lisas ta.