Levikom kaasab kinnise emissiooniga üle 5 miljonit euro ja valmistub börsile tulema

Nasdaq Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa sõnul on rõõm kuulda, et Levikom on otsustanud siseneda avalikule turule ja mõelnud põhjalikult läbi sammud liikumaks esmalt Nasdaq First North turule ja seejärel börsi põhinimekirja. “First North on suurepärane platvorm kasvuambitsiooniga ettevõtetele, kes soovivad saada osa kõigist avalikul turul olemise hüvedest. Loodan, et ettevõtte plaanid saavad parimal viisil teostatud,” rääkis Ots.

“Esimesest emissioonist laekuva kapitali abil plaanime luua võrguühendused juba täna ootejärjekorras olevatele klientidele, arendada 5G ja asjade interneti teenuseid ja -võrku ning investeerida ettevõtte laienemisse,” märkis Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm. Põldsamm lisas, et Levikom asub enda teenuseid pakkuma nii Elektrilevi kui ka Eesti Andmesidevõrgu poolt rajatavate fiibervõrkude vahendusel, mis vajavad samuti investeeringuid nii võrguarendusse kui ka müüki ja turundusse.

Peegi sõnul on Levikomil lisaks väärtpaberite emissioonile jätkumas ka läbirääkimised suurinvestoriga. “Levikomi osanikud on investeerinud tänaseks ettevõtte arendamisse ligi 5 miljonit eurot. Meie tulevikuplaanidest moodustab väga olulise osa 5G- ja asjade interneti võrkude ja -teenuste arendamine. Seetõttu peamegi läbirääkimisi täiendava suurinvestoriga, kes võimaldaks meil ettevõtet senisest veelgi jõulisemalt kasvatada,” rääkis Peek.

Väärtpaberite emitendiks on ettevõtte emafirma Levikom Holding OÜ. Levikomi kapitalistruktuuri kujundamist nõustasid Ellex Raidla Advokaadibüroo (Sven Papp) ja Keystone Advisers (Tõnis-Martin Kons) ning emissiooni valmistas ette advokaadibüroo KPMG Law (Lauri Liivat). Tegemist ei ole avaliku pakkumisega väärtpaberituru seaduse tähenduses ning seetõttu ei ole vastav prospekt Finantsinspektsioonis kinnitatud.