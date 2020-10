Levikom peab läbirääkimisi kodumaise investoriga

Kuniks leping allkirjastatud pole, ei taha Levikomi juht Peep Põldsamm investorist ega ajaplaanist midagi täpsemalt rääkida. Viimase aasta jooksul on võimalikke kosilasi käinud nii Eestist kui välismaalt, nii üksnes finants- kui ka strateegilisi investoreid, kes samuti tegevad telekomiäris.

Huvilised aktiveerusid kevadel, kui infotehnoloogiaminister Raul Siem tegi poliitilise otsuse jagada 5G sagedusala neljaks, mitte kolmeks, mis andis otsuse eest pikalt võidelnud Levikomile teoreetilise võimaluse suurte mobiilsidefirmade kõrval samuti ühe sagedusala peale konkureerida.

"Terve palett on olnud viimase 12 kuu jooksul," ütleb Põldsamm, ent ei soovi kommenteerida, kellega sõelale jäänud investori näol tegemist on. "Võib-olla nii palju võin öelda, et kodumaine ettevõte. Praegu on läbirääkimiste ja tehingu lõppfaasi periood, kus pean hoiduma igasugustest kommentaaridest."

Ühe sagedusala jupi alghind on 1,6 miljonit eurot. Muuhulgas ootavad tasumist maksuvõlad ja kapitaliseerimist tahab ka ülejäänud äriplaan, ehkki 5G hõlmab sellest suurema osa. Seetõttu on plaanis kaasata vähemalt kaks miljonit eurot.

Loe pikemalt ERRist.