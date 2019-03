Levikomi juht: 5G pole lihtsalt järjekordne G

„Kui me 5G-st räägime, siis peame rääkima kahest erinevast asjast, mis on küll omavahel seotud. Üks on 5G võrk, mis on konkreetne tehnoloogia ja võrk ning teine on 5G teenused,” selgitas Põldsamm. „5G uue standardina ei ole mõeldud tavalise sideteenuse või lihtsalt kiirema internetiteenuse võimaldamiseks, vaid 5G mõte on algusest peale olnud nn uute 5G-d vajavate teenuste turule toomine, mis varasemate võrgutehnoloogiatega pole olnud tehniliselt võimalik.”

5G on rakenduste jaoks, mis vajavad reaalajalise reaktsioonikiirusega ja ülisuure sidekindlusega võrke. Seda vajavad näiteks ise sõitvad autod, automaatsed turvasüsteemid ja kaugmeditsiin. Viimase kohta saab näite tuua eelmisest nädalast, kui Hiinas tehti ajuoperatsioon 3000 kilomeetri kauguselt. Parkinsoni tõvega patsiendile paigutati kaugjuhitaval lõikusel aju süvastimulatsiooni implantaat ja selleks kasutati 5G võrgus juhitavaid roboteid.

Teine näide 5G-st pärineb Tallinnast, kus eile tutvustasid Levikom ja betoonitootja Rudus asjade interneti põhist lahendust, mis seirab betooni kivistumist reaalajas.