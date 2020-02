Levira rajab kaks uut päikeseelektrijaama

Ettevõte rajab 54 kW võimsusega jaama Rakvere lähedale Karitsa saatemasti juurde ning jaama aastane elektritoodang jääb 57 600 kWh juurde. Teise, 32 kW võimsusega päikeseelektrijaama rajab Levira Viljandi lähedale Viiratsi saatemasti juurde ja selle aastatoodang ulatub hinnanguliselt 34 000 kWh-ni, teatas Levira.

Levira aastane elektritarbimine on 11 500 MWh, seega on tööstusettevõtete kõrval tegu Eesti ühe suurima tarbijaga. Jaamade valmimisel ulatub Levira elektritootmise võimekus kokku 110 kW-ni, mille tulemusena jääb õhku paiskamata 120 tonni CO2 aastas. Päikeseelektrijaamade lõplik valmimine on planeeritud 2020. aasta märtsikuusse.

Kõik Levira mastid on varustatud UPS-varutoitega ja kõik olulisemad mastid diiselgeneraatoriga, mille abil saab elektrikatkestuse puhul töös hoida ligi 90 protsenti Eesti TV- ja raadiolevist. „Oktoobri lõpus Eestit räsinud tormid tõestasid, kuivõrd oluline on hädaolukordades sideteenuste olemasolu. Levira on loonud tingimused, et meie mastid töötaksid katkestuseta igas olukorras. Tänu päikeseenergiale on meil võimalik tõsta mastide tegevuskindlust veelgi," märkis Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.

Levira esimene, 30 kW võimsusega päikeseelektrijaam alustas 2019. aasta suvel tööd teleteenuste masti juures Uuemõisas Läänemaal.