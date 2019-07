Levira võttis ERR-i vastu esitatud avalduse riigihangete vaidluskomisjonist tagasi

Eesti kultuurile oluline sündmus sai jäädvustatud, kuid loodetavasti lähtub ERR edaspidi talle pandud ülesandest, levitada Eesti kultuuri ja ühiskonda tutvustavaid meediateenuseid rahvusvaheliselt, kasutades selleks kohalikke ja kõrgel tehnilisel tasemel teenusepakkujaid.

ERR viis 2018. aasta sügisel läbi riigihanke „Telesaadete välitootmisteenuse tellimine“, kus tunnistati vastavaks AS-i Levira ja veel kahe pakkuja pakkumused. Raamlepingu kohaselt peaks hankija tellima raamlepingu kehtivuse perioodil telesaadete välitootmise teenuseid minikonkurssidega, juhul kui ERR vajab tehnilist abi. Konkursse tuleb korraldada kolme edukaks tunnistatud pakkuja vahel ning hankeväliseid pakkujaid kasutada vaid juhul, kui minikonkursid ei õnnestu.

Leviral on kokku kolm ülekandejaama, mis on varustatud HD-kaamerate ning erinevate pikkade ja lainurkobjektiividega. Kõik ülekandejaamad sobivad nii väiksemate kui ka suuremate ülekannete jaoks, alates spordisündmustest ning muudest live-üritustest ja lõpetades erinevate kontsertide, pidude ja pressikonverentsidega.

Digiteenuste ettevõte AS Levira on tehnoloogiapartner ettevõtetele, kelle äritegevus sõltub tehnoloogiast, kuid kes soovivad vajalike lahenduste pakkumiseks kaasata professionaalset teenusepakkujat. Levira toodab telesisu, aitab meediateenuste osutajatel telekanaleid kokku panna ning hoolitseb selle eest, et programmid oleksid eetris 24 tundi ööpäevas 365 päeva aastas.

Levira on Eesti põhiline TV- ja raadiolevivõrkude operaator ja omab Eesti üht suuremat andmekeskust. Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud IT-ettevõtted ja meediateenuse osutajad. Levira aktsionärid on Eesti Vabariik ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF osalustega vastavalt 51% ja 49%.