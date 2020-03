LHV aktsionäride tänane üldkoosolek siiski toimub

LHV kommunikatsiooni juht Priit Rum ütles, et aktsionärid peaksid kaaluma, kas nad osalevad üritusel, mida edasi ei saa lükata, kuna vaja on kinnitada nõukogu liikmete volitused. Samuti peavad aktsionärid kinnitama majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise. Võimalusel soovitati kasutada osalemist esindajate kaudu.

Algamas on aktsionäride üldkoosolekute hooaeg. Börsiettevõtetest peaks märtsis toimuma lisaks LHVle veel Tallinna Kaubamaja aktsionäride üldkoosolek.

Ainuke asi, mida soovitada saame, on, et suhelda investoritega võimalikult avatult ja läbipaistvalt, teatas börs. Iga aktsionäride üldkoosoleku toimumine on ettevõtte enda otsustada.