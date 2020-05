LHV alustas taas dollarimaksete pakkumist

LHV kliendid saavad dollarimakseid teha välismaksena internetipangas ja ka rakendusliidese LHV Connect kaudu. Teenus on avatud Eesti residentidest eraisikutele ja Eestis registreeritud juriidilistele isikutele. Mittresidentidele, maksevahendajatest klientidele ja teistele finantsasutustele LHV dollarimakseid ei paku, teatas pank.

LHV Pank on olnud USA dollarite korrespondentpanga otsingutel alates 2016. aastast, kui senine korrespondentpank Balti turult lahkus. „Dollarimaksed on klientide poolt selgelt oodatud teenus, mis lihtsustab oluliselt eelkõige Euroopast väljaspoole tooteid ja teenuseid eksportivate äriklientide tegutsemist. Dollar on üks rahvusvahelise äri põhivaluutasid. Samas läheb ka osal eraklientidest dollarimakseid regulaarselt vaja," kommenteeris LHV Panga juhatuse liige Andres Kitter.

„Meil on väga hea meel, et saame täna klientidele dollarimaksete avamisest teada anda. Korrespondentpanganduse teenus on olnud viimased aastad madalseisus, kuna pangandusturgu on mõjutanud mitmed negatiivsed sündmused, ja Eesti kohaliku pangana oleme pidanud tegema palju selgitustööd. Seda olulisem on Citi usaldus LHV vastu ja dollarimaksete teenuse avamine," lisas Kitter. „See on tunnustus LHV-le kui tugevale organisatsioonile, mis on läbinud väga põhjaliku taustauuringu ja kontrolli USA juhtiva finantsasutuse poolt."

Maksete teostamine toimub tavapärase välismakse teenusena. Lisaks dollarile saab LHV-s makseid algatada veel 14 välisvaluutas. LHV Pank on ise otseliige nii euro kui ka Briti naela maksesüsteemides.