LHV hakkab raha laenama mobiiliäpiga

Lisaks saab LHV mobiiliäpis taotleda väikelaenu, vaidlustada kaardimakseid ning näha teekonda lähima sularahaautomaadini.

„Seekord on uuendused seotud ennekõike laenudega – nüüd saab kiirelt ja mugavalt esitada äpis kodulaenu või väikelaenu taotluse ning peagi samamoodi taotleda ka liisingut,“ ütles LHV digitaalpanganduse juht Margus Holland.

„Mobiiliäppi kasutades on klient juba sisse logitud, seega on osa andmetest juba olemas ning taotluse täitmine sellevõrra kiirem. Juhul kui klient on juba varem saanud väikelaenu taotlusele positiivse vastuse, kuvame nüüd mobiiliäpis kehtivat vaba krediidilimiiti ja vajadusel saab väikelaenu lepingu kohe sõlmida,“ selgitas Holland.„Teiseks tegime paremaks LHV sularahautomaatide leidmise – nüüd näed kaardi peal teed lähima automaadini ning erinevat tüüpi automaadid on ka erinevalt markeeritud, vastavalt, kas need vaid väljastavad sularaha või võimaldavad ka raha kontole kanda.“

Lisaks võimaldab LHV mobiiliäpp nüüd esitada kaarditehingute vaidlustusi. Kahtlase tehingu märkamisel saab sellest kiirelt pangale teada anda. Vaidlustus peab olema põhjendatud, sest alusetu tagasinõude korral tuleb maksta vastav teenustasu.

Kui eelpool mainitud uuendused on iOSi kasutajatele juba kättesaadavad, siis Androidi seadmete kasutajad saavad esialgu vaid kodulaenu taotleda. Teised uuendused lisanduvad äpi Androidi versiooni lähinädalatel.

LHV on tänavu mobiiliäpi arendusele suurt rõhku pannud. Hiljuti lisandusid LHV mobiilipanka rahaküsimise võimalus ja uuele erakliendile konto avamise võimalus, samuti pangakaardi tellimine ja väärtpaberitesse investeerimise funktsioon.