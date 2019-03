LHV juht: pensioniks kogumise lõpetamisest räägivad poliitikud, kelle pension on mitmete hüvedega kaitstud

„Pensioniteks kogumise lõpetamisest räägivad poliitikud, kelle pension on mitmete hüvedega kaitstud ja tagatud. Nende jaoks on tegemist fiskaalse probleemi lahendamisega, kus riigipoolse panuse asemel teise sambasse saab seda kasutada tänaste pensionite tõstmisel. Jäetakse ütlemata, et see ei ole jätkusuutlik ning toob endaga kaasa pensioniea või maksude tõusu," lausus Toomsalu.

Ta märkis, et vabatahtlikuks muutuva kogumise lõpetavad kõige suurema tõenäosusega just riskigruppi kuuluvad inimesed. „Küüniline on soovitus selle asemel kodulaenusid tagasi maksta."

„Kui keskmise aktiivselt juhitud fondi tootlus on olnud kuni 4% – progressiivsete fondide keskmine tootlus on aga viimasel kümnel aastal olnud lausa ca 6% – siis keskmise kodulaenu intress on vahemikus 2-3%. Miks peaks tootlikuma vara arvelt maksma tagasi väiksema intressiga laenu. Sama küünilline on näide, et kontodele on kogunenud 7 miljardit eurot. Esiteks on need hoiused kontsentreerunud ja mediaanhoiuse suuruseks on alla 1000 euro ning teiseks ei paku need hoiused samaväärset tootlust," selgitas Toomsalu.

SEB elu- ja pensionikindlustuse juht Indrek Holst ei pea ka laenude tagasimaksmisega kiirustamist mõistlikuks, kuna selle ennetähtaegselt tegemine võib kaasa tuua täiendavaid kulutusi.

Riigi usaldusväärsus saab suure löögi

Holst märkis ka, et teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisel saaks riigi usaldusväärsus suure löögi, sest kaoks usk tulevaste reformide järjepidevusse. „Palju on võrreldud ärimaailmas selliseid juhtumeid n-ö püksi tegemisega. Algul on justkui soe, aga pärast halb. See pole hea võrdlus, aga see on niimoodi," sõnas ta.