LHV-l on ambitsioonikas viisaastakuplaan. Kasum peaks mühinal kasvama

2021. aastal ulatub kasum 50,0 miljoni euroni, mis on 3,6 miljoni euro võrra olemasolevast prognoosist suurem. Madalama euribori mõju katavad ära kõrgem intressitulu 731 miljoni eurot suuremast laenuportfellist (sh on prognoosis suurendatud 2021. aastal väljastatud laenude mahtu 78 miljoni euro võrra) ja eralaenude portfelli madalam finantseerimiskulu.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul tingis finantsprognoosi uuendamise vajaduse lähikuude plaan kaasata aktsiakapitali. „Meie viimase aasta tegemisi hinnates, on LHV kasv olnud muljetavaldav ning mahtude mõttes isegi kiirenenud. Seetõttu julgeme täna välja öelda, et ka meie ootused tuleviku osas on kasvanud. Soovime investoritele anda LHV tulevikust võimalikult selge ja läbipaistva pildi. Sel aastal oleme aktiivselt oma äri kasvatanud ning lisandunud on erinevaid mõjusid, millega pikema prognoosi puhul arvestada. Tugevalt suurendasime ootusi laenumahtude osas, mida võrreldes senise prognoosiga suurendasime 2019. aasta lõpuks 570 miljoni euro ja 2023. aasta lõpuks 873 miljoni euro võrra. Hoiuseid suurendasime 2019. aasta lõpuks 742 miljoni euro ja 2023. aasta lõpuks 1,13 miljardi euro võrra. Kuna plaanime septembris suurendada LHV Groupi aktsiakapitali, avalikustame uue finantsprognoosi, mis meie nägemust ettevõtte kasvu osas võimalikult hästi edasi annaks,“ kommenteeris Toomsalu.