LHV loob Suurbritannias panga

Äritegevuste eraldamine võimaldab paremini vastata regulatsioonidest ja järelevalvest tulenevatele nõuetele, teatas pank börsile. AS LHV Pank keskendub edaspidi Eesti klientide teenindamisele ja loodav pank Ühendkuningriigis rahvusvaheliste maksevahendajate teenindamisele.

Samuti võimaldab selge eraldamine tuua paremini esile loodava panga tulemusi ja väärtust investorite jaoks. Pank asutatakse Ühendkuningriigis AS-i LHV Group 100%-lise tütarettevõttena. Tütarettevõte asutatakse lähiajal, sellele sammule järgneb ettevõtte mehitamine, kapitaliseerimine ja krediidiasutuse tegevusloa taotlemine järgmisel aastal.

AS LHV Pank tegutseb Ühendkuningriigis alates 2018. aasta algusest, kui pank sai Ühendkuningriigi filiaali tegevusloa. Uus pank luuakse senise filiaali pinnale ja olemasolevatele klientidele panga asutamine täiendavaid muutusi kaasa ei too.

Tänaseks on AS-il LHV Pank ligikaudu 130 maksevahendajast klienti, kellel on omakorda rohkem kui 10 miljonit lõppklienti üle maailma. AS-i LHV Pank klientide hulka kuuluvad teiste hulgas näiteks TransferWise, Coinbase, Trustly, Paysafe, Airwallex ja TransferGo.

Tegemist on eesrindlike ja juhtivate fintech-ettevõtetega, keda iseloomustavad digitaalsed lahendused, rahvusvaheline haare ning maksete oluline roll ettevõtte teenustes. Lisaks maksete vahendamisele tegutseb üha enam kliente ka e-kaubanduse ja valuutavahetuse valdkonnas.

Maksevahendajatest klientidele pakub AS LHV Pank peamiselt arveldusteenuseid nagu kontod, maksed, kaardimaksete vastuvõtmine, valuutade konverteerimine ja muud sarnased teenused. AS LHV Pank on nii euro- kui ka naelamaksete arveldussüsteemide otseliikmena unikaalses positsioonis, mis võimaldab pakkuda klientidele reaalajas makseid mõlemas kõige olulisemas valuutas Euroopas.

Teenuste pakkumine klientidele toimub peamiselt kiirelt ja funktsionaalselt töötava pangaliidese LHV Connect kaudu. Maksevahendajatest kliendid teevad üle 13 miljoni makse aastas ja nende kontojääk on üle 500 miljoni euro. Nimetatud teenustelt teenib AS LHV Pank ligikaudu 7 miljonit eurot teenustasutulusid aastas ja värskelt uuendatud finantsplaani järgi toob segmendi teenindamine tänavu ligikaudu 4,8 miljonit eurot puhaskasumit.