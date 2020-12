LHV lõpetas avalduste vastuvõtmise lapsele III samba avamiseks. Kes avalduse teinud, peavad olema tähelepanelikud

"Meil on hea meel, et nii paljud kliendid on III samba avamiseks valinud just LHV Panga ja varakult avaldused esitanud. Suur huvi III samba vastu on tingitud 2021. aasta alguses jõustuvast pensionireformist. Kõik, kes sõlmivad III pensionisamba lepingu ja teevad esimese sissemakse hiljemalt 29.12.2020, saavad hakata alates 55. eluaastast sambast raha välja võtma soodustingimustel ehk makstes sellelt 20% asemel 10% tulumaksu. Kui aga III pensionisamba lepingu sissemakse toimub pärast 29.12.2020, saab III sambast raha soodustingimustel välja võtma hakata 5 aastat enne pensioniiga. Uue pensionireformiga tõstetakse 2021. aasta jaanuarist maksusoodustusega väljamaksete vanusepiiri."

Selle valguses tuletab pank meelde, et praeguse aja laste pensionieani jääb väga pikk aeg ning erinevad pensionireformid ja muudatused on võimalikud ka tulevikus. LHV hinnangul on III samba avamine mõistlik eelkõige peatselt täisealiseks saavatele lastele, kes käivad juba tööl ja neil on plaanis alustada pensioniks kogumist ning saavad täisealisena kasutada III pensionisamba sissemaksetelt tulumaksu soodustust. Pank julgustab kliente laste tuleviku peale mõtlema, neile raha koguma ja investeerima.

LHV tuletab lisaks meelde, et sarnaselt täiskasvanud klientidele, tuleb kindlasti ka laste III pensionisamba sissemakse teha hiljemalt 29.12.2020, et III pensionisambaga liitumine aktiveeruks veel käesoleval aastal. Esimese makse lapse III sambasse saab lapsevanem teha alles pärast seda, kui oleme teda teavitanud, et lapsele III pensionisamba konto on avatud. Vastav maksekorraldus peab olema täidetud täpselt nii nagu juhendis märgitud. Valede andmetega või ka makse selgituse kirjaveaga (nt üleliigne tühik või märke „IK:" ärajätmine) ülekanne kantakse tagasi ning III samba konto ei aktiveeru, kuna pensionifondi osaku ostu ei toimu.

"Soovitame klientidel, kes on makse enda või oma lapse III pensionisambasse teinud, üle kontrollida, kas pensionifondi osakud on III pensionisamba kontole laekunud. Üldjuhul toimub see 2 päeva jooksul. Kui pensionifondi osakuid laekunud ei ole, siis palume oma kontolt üle kontrollida, kas makse on korrektselt tehtud ega ole tagasi kantud."