LHV majandusanalüütik: oleme olukorras, kus nõudlus lisatööjõu järgi on nii suur, et iga vähegi kvalifitseeritud inimene leiaks uue tööandja tundidega

Kriisijärgselt on Eesti majandus kasvanud ligikaudu 40%. Sellest enamat on Euroopa Liidus sama aja jooksul suutnud vaid Iirimaa ja Malta. Eesti ettevõtted on muutunud konkurentsivõimelisemaks ja inimeste sissetulekud on kasvanud ligikaudu neli korda kiiremini kui EL-is keskmiselt. Keskpankade leebe rahapoliitika on muutnud laenuvõtmise soodsaks nii majapidamiste kui ettevõtjate jaoks. Seekord on laenamisega oldud aga ettevaatlikum ning kiire palgatõusu taustal on inimeste säästud kasvanud kiiremini kui laenuvõtmine. Seega on pangasüsteemi finantstervis tervikuna ootamatust mainekriisist hoolimata parem kui kunagi varem.

Edasise majandusarengu kontekstis oleme tänaseks jõudnud olukorda, kus olemasolev sisseseade on ettevõtetes rakendatud maksimaalsel võimalikul tasemel ning nõudlus lisatööjõu järgi on nõnda suur, et iga vähegi kvalifitseeritud inimene leiaks soovi korral omale uue tööandja tundidega. Teisisõnu, olemasolevad tootmissisendid (tööjõud, kapital) on arengu mõttes ammendunud ehk „mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi". Arengu jätkumiseks on seega kaks võimalust - kas suurendada sisendite hulka või tõsta nende efektiivsust.

Tööjõupuudus vajab kiiret lahendust

Tööjõu hulga suurendamine Eesti majanduses on keeruline ja vastuoluline teema. Sisemised ressursid selleks on praktiliselt ammendunud, sest tööhõives osalemise määr on Eestis juba üks kõrgemaid Euroopas ning eakate ja osalise töövõimega inimeste veelgi aktiivsemast tööturule kaasamisest saadav võit jääb selleks tehtavaid pingutusi arvestades väikeseks.