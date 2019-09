LHV meelitab aktiivseid investoreid kliendiks

Kuni 30 000 euro väärtuses välispabereid pangas hoidvad inimesed saavad väärtpabrite hoidmistasust lahti, kui on teinud mitte-Balti väärtpaberitega viimase kolme kuu jooksul vähemalt kaks ostutehingut.

“Aktiivse investori premeerimise haldustasu kaotamise näol idee saime kohtumiselt väikeinvestorite esindajatega, ning oma klientide seas tehtud tagasiside küsimustikust. Mõlemast tuli välja, et investorid soovivad, et järjepidevalt investeerimine oleks nende jaoks soodsam,” ütles LHV maakertegevuse juht Sander Pikkel. “Kuna turupõhjasid on üsna raske tabada, siis loob uus teenustasu struktuur eeldused ostukulu keskmistamise strateegia veelgi paremaks viljelemiseks.”

Ostukulu keskmistamise strateegia tuum on osta regulaarselt sama summa eest väärtpabereid, olenemata hetkel turul kehtivast hinnast. Nõnda ei pea investor muretsema turu ajastamise ehk parima hinnaga soetamise pärast, sest kui hinnad langevad, saab ta sama raha eest rohkem väärtpabereid. Sedasi on võimalik vähendada ka riski, et aktsiaid ostetakse nii-öelda valel ajal ehk hindade tipust.

Juba varasemast on Balti väärtpaberite hoidmine LHVs tasuta.