LHV Pank reklaamib Eesti Energia taastuvenergia tütarfirma börsile minekut, kuigi see on lükkunud määramata tulevikku

Juba Jüri Ratase esimene valitsus lubas, et viib esimesel võimalusel Eesti Energia taastuvenergia tütarfirma Enefit Greeni 49% ulatuses börsile. Kuigi ettevõte ise on sellest väga huvitatud ja valmisolekut selleks juba eelmise aasta kevadest üles näidatud, on ettevõte IPO praeguse seisuga siiski määramata tulevikku lükkunud.

Enne tuleb tuulikute ja radarite probleem ära lahendada

Kuigi viimati räägiti, et see tehakse teoks sel kevadel, märkis värske majandus- ja taristuminister Taavi Aas sel nädalal Eesti Päevalehele antud intervjuus, et valitsus ei saa sellega enne edasi liikuda, kuni pole leitud lahendus tuuleparkide ja riigikaitseliste piirangute vahel, kuna see mõjutab otseselt ka Enefit Greeni tulevikuperspektiive, sest tegu on Eesti suurima tuuleenergia tootjaga.

„Enefit Green on nelja aasta plaanis, aga selle puhul peaks riik enne, kui hakkab seda erastama, looma võimaluse, et tuuleparkide areng Eestis saaks edasi minna. Peame enne lahendama küsimuse, kuidas tagada Eesti julgeolek nii, et ka tuuleparke saaks Eestis edasi arendada. Kui seal on perspektiivi arenguks, siis on ka Enefit Greeni väärtus suurem,” põhjendas Aas.