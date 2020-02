LHV pensionifondid investeerisid Peetri Keskusesse 8,5 miljonit

Pensionifondide investeering on tehtud kahe võlakirja vormis ja 7-protsendilise kaalutud keskmise intressimääraga. Peetri Keskuse võlakirjad lunastatakse viie aasta möödudes. Investeeringu tagatis on keskuse kinnisvara hüpoteek.

AS-i LHV Varahaldus juhatuse esimehe Vahur Vallistu sõnul on tegu tugevalt kaitstud ja hea tootlusega investeeringuga, millesarnaseid lisatakse LHV fondide portfelli veelgi. „Nii kohalikul kui ka Baltikumi kinnisvaraturul pakub meile huvi eelkõige korraliku rentnike struktuuriga ja kogukonnas omaks võetud kinnisvara,“ ütles Vallistu. „Peetri Keskuse puhul hindame peale tehingu väärtust otseselt mõjutavate näitajate kõrgelt seda, et ehitusprojekt sündis tihedas koostöös kohaliku omavalitsusega. Tegemist on Peetri kogukonna jaoks olulise tõmbekeskusega, mille arengus soovime osaleda,“ lisas ta. „Viimastel aastatel oleme tunduvalt suurendanud investeeringuid alternatiivsetesse varaklassidesse nagu kinnisvara, mets, kohalikele ettevõtetele väljastatud laenud ja erakapitalifondid. Kohalik ärikinnisvara pakub meile suurt huvi,“ täpsustas Vallistu.

Mullu detsembris avatud kogukonnakeskuses on ligikaudu 8200 ruutmeetrit suletud netopinda. Kahekorruselise hoonekompleksi ankurüürnik on Võru Tarbijate Ühistu Coopi toidupoe, lillepoe ja kohvikuga. Samuti tegutsevad keskuses hambaarstid ja perearstikeskus Medicum, 24-7 Fitness spordiklubi ja tennisekeskus ning huviringid muusikasõpradele. Keskuse arendas Tuule Gruppi kuuluv ettevõte Compakt Kinnisvara OÜ.

Võlakirjatehingut nõustas Advokaadibüroo SORAINEN AS.