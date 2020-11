LHV pensionifondid investeerivad Eesti taastuvenergia ettevõtte laiendusplaanidesse 14 miljonit eurot

LHV pensionifondide portfellihalduri Maarja Pärsi sõnul teevad Sunly investeeringu eriliseks kolm olulist aspekti. „Aitame kaasa Eesti kapitali kasvule välismaal, anname hoogu roheliselt toodetud energia võidukäigule ning teenime pensionikogujale korralikku tootlust, ehk kolm head korraga,“ põhjendas ta.

Pärsi sõnul lähtub LHV investeeringuid tehes alati põhimõttest, et iga kapitalipaigutus põhineks partnerlikel suhetel. „Sunly on heas kasvuhoos ja me usume, et saame olla vastastikku kasulikud ka ettevõtte järgmistel kasvamise etappidel,“ märkis ta.Pensionifondide investeering on tehtud võlakirja vormis, kaheksaprotsendilise intressimääraga. Taastuvenergia ettevõtte võlakirjad lunastatakse viie aasta möödudes.

„Sunlyl on 2020. aasta lõpuks Poolas päikeseelektrijaamu kokku nimivõimsusega 37MW ja Eestis 3,2MW. LHV fondide investeeringut kasutame täiendava 100MW päikeseenergia võimsuse väljaarendamiseks ja ehitamiseks,’’ kommenteeris suunatud võlakirjade emissiooni Sunly juht Priit Lepasepp.

Tema sõnul on Poola atraktiivne turg tänu riigipoolsele huvile toetada päikeseenergia arengut ja viia läbi taastuvenergia vähempakkumisi. Sunlyl on lisaks Poolale päikeseparke ehituses ka Eestis, kus ettevõte arendab maismaa- ja meretuuleparke. Sunly on pooleteise tegutsemisaasta jooksul taastuvenergiasse investeerinud 25 miljonit eurot.

Sunly võlakirjad soetatakse LHV Pensionifondide Roheline, XL, L ja M portfellidesse. Eesti pensionifondidest on LHV suurim kohalikku majandusse investeerija. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja andmetel on Eestisse investeeritud 645 miljonist eurost pankade lõikes siia paigutanud kõige rohkem LHV, mille fondid annavad kokku 51% ehk üle 329 miljoni euro.

Sunly Poola laienemisplaanide toetamine on tänavu kolmas LHV pensionifondide investeering Eesti kapitaliturul. Jaanuaris omandasid fondid Tallinna kesklinnas asuva büroohoone Valge Maja ning veebruaris soetasid pealinna serval Peetri alevikus asuva Peetri Keskuse võlakirju.

LHV pensionifonde haldab AS LHV Varahaldus. LHV pensionifondidel on ligikaudu 185 000 klienti. LHV pakub nii aktiivselt kui ka passiivselt juhitud II ja III samba pensionifonde, mille maht kokku on ligi 1,5 miljardit eurot.