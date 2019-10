LHV pensionifondid ostsid Tallinnas Microsofti maja

6850 ruutmeetri suurune büroohoone paikneb tehnoloogiaettevõtete poolt hinnatud piirkonnas, kus põimuvad teadus ja tehnoloogiaalane ettevõtlus – vahetus läheduses on TalTechi infotehnoloogia teaduskond ja IT Kolledž, Teaduspark Tehnopol ning IT- ja start-upi kogukonna tugevad tegijad, kellest tuntuim on Starship Technologies.

Microsofti büroohoone ost täiendab LHV pensionifondide Eesti kinnisvarainvesteeringute portfelli. „Oleme veendunud, et väga heas seisus hoone koos tugeva ja rahvusvaheliselt tegutseva ankurüürnikuga kindlustab omanikule stabiilset rahavoo laekumist ja pakub LHV klientidele atraktiivset tootlikkust,“ sõnas LHV pensionifondide fondijuht Kristo Oidermaa. „Vähetähtis ei ole ka hoone soodne paiknemine TalTechi linnaku keskmes ja pikaajalise perspektiiviga tehnoloogiaettevõtete vahetus läheduses,“ lisas fondijuht.

„Microsoft on üks maailma juhtivaid tarkvaraettevõtteid ning tugevamaid üürnikke Eesti kinnisvaraturul. Oleme tänulikud võimaluse eest üle võtta edukalt toimiv koostöö. Tegemist on sobiliku täiendusega meie portfelli,“ sõnas Lumi Capitali juhtivpartner Raiko Uri.

2006. aastal Nordeconi poolt ehitatud hoonet on pidevalt uuendatud ja ümber ehitatud vastavalt kliendi vajadustele. LHV pensionifondid koostöös Lumi Capitaliga ostsid hoone selle arendajalt Arealiselt.