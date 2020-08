LHV pensionifondid teenisid Eesti võlakirjadega kümne aasta kasumi kuuga. Praegu saaks Eesti valitsus laenu odavamalt

Juunis kaasas Eesti valitsus rahvusvaheliselt võlakirjaturult 1,5 miljardit eurot kümne aastast raha. Eestis ostsid neid võlakirju LHV pensionifondid kokku 29,6 miljoni euro eest. Riik sai laenu 0,235 protsendiga aastas.

Eesti võlakirju väikeinvestoritele ei pakutud EV 10-aastaseid võlakirju tavainvestoritele ei pakutud, mistõttu Eesti eraisikutele ei olnud need pakkumises kättesaadavad. Tuhande eurose nominaaliga võlakirjadega tehakse tehinguid Dublini börsil.

Juulis müüsid LHV pensionifondid juba kõik Eesti võlakirjad maha. Võlakirjade järsk hinnatõus tõi LHV fondidele veidi rohkem kui kuu ajaga ligikaudu 2% tootlust.

Miks oodata 10 aastat täiendava kasuta, kui kasumi sai kohe välja võtta?

Nende riigivõlakirjade intressimakse on järgmised kümme aastat umbes 0,125% aastas. Tänu hinnatõusule oli võimalik võlakirjad müüa juba siis põhimõtteliselt sama kasumiga, mille oleksid fondid teeninud järgmise kümne aasta jooksul intressi kogudes.

Redgate Capitali võlakirjade ekspert Andrei Zaborski ei näe selles liikumises midagi Eesti võlakirjadele ainulaadset, vaid kogu euroala võlg on liikunud rohkem negatiivsematele intressitasemetele.

"Kui turuolukord seda võimaldab ja tootlus on mahamüümiseks mõistlik, siis me ei saa seda ette heita," lausus ta. „Eesti Vabariigi pikaajaliste võlakirjade hinnatõus pole midagi erakordselt järsku. Paar protsenti paari kuu jooksul pole pikaajaliste võlakirjade puhul sugugi haruldane."

LHV müügitasemelt pakkus see võlakiri ostjatele edaspidiseks nullilähedast tootlust juhul, kui võlakiri lõpuni hoida.

LHV pensionifondide fondijuht Romet Enok kommenteeris sellise kiire kasumivõtu võimaluse tekkepõhjusena laiema võlakirjaturu intressitasemete madalale tasemel jõudmist.

„Võlakirjaturu intressitasemed on jõudnud tänaseks nii madalale tasemele, et pikaajaliselt on ratsionaalselt võimalik mõista ainult laenu võtjaid aga mitte laenu andjaid," ütles Enok. „Sisuliselt esimest korda avalikult turult raha kaasates sai Eesti suurepärased tingimused. Kui aga raha peaks lähemal ajal veel laenatama, siis tõenäoliselt oleksid tingimused nüüd veel paremad. Seda juba ainuüksi seetõttu, et vahepeal on enamike teiste võlakirjade intressid samuti langenud. Et kuu aja hinnatõus võrdub ligilähedaselt kümne aasta intressiga, näitabki kui uskumatult madal see intress ikkagi on."