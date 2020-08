LHV plaanib võlakirjadega koguda 25 miljonit eurot

Plaanis on emiteerida kuni 25 000 allutatud võlakirja, nimiväärtusega 1000 eurot, kogumahus kuni 25 miljonit eurot, lunastamistähtajaga 10 aastat alates emiteerimisest ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6 protsenti aastas, teatas pank.

LHV võib emissiooni mahtu suurendada kuni 10 000 täiendava allutatud võlakirja võrra, millisel juhul võib emissioonimaht suureneda kuni 35 miljoni euroni. Allutatud võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab rohkem kui 470 inimest. LHV pangateenuseid kasutab rohkem kui 227 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 181 000 aktiivset klienti.