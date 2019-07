LHV praktikant paljastab, kuidas pank innovatsiooni abil kliente landib

Finantsteenused on nagu iga teine teenuse- või tootevaldkond, millele on võimalik luua erinevaid variatsioone. Seda kas siis toote funktsiooni, sihtgrupi või mõne muu aspekti alusel. Selliselt on võimalik teenuseid erinevalt pakendada ja esitleda. Näiteks nagu laenutooted, mille põhimõtted ja tingimused on sarnased, kuid mille erinevad nimetused ja „pakend“ annavad kliendile justkui erineva vajaduse neid tarbida. Sisult on pangandusturul pakutavad remondilaenud või autolaenud küllaltki sarnased.

Sama loogikat saab kasutada ka investeerimisteenuste puhul, millele erisuguseid funktsioone lisada. Kui näiteks LHV pakutav Kasvukonto aitab investeerimisega passiivselt alustada ning vaba raha kasvama panna, siis sarnase teenuse saaks pakendada ka näiteks Pensionikontoks, mida inimesed võiksid endale pensionipäevadeks kogumiseks kasutada. Ka pensionifondid ei ole tegelikult muud kui teatud viisil pakendatud investeerimisteenus. Seega, innovatsioon ei pruugigi alati peituda uudsetes lahendustes „kapoti all“, vaid ka uudsel viisil turundamises ehk kliendi vajaduste märkamises. Sedasi on kliendil uusi ja tundmatuid teenuseid lihtsam mõista.

Samuti ei pea innovaatilised lahendused alati olema ülemaailmsed ja fundamentaalsed, vaid tihti on kasulikud ka kohalikud järk-järgult ellu viidavad uuendused. Üks viimaste aastakümnete suuremaid muutusi investeerimise puhul on olnud indeksifondide tulek ja levik, mis ka Eestis on börsiinvestorite seas populaarsust kogunud. Kuid hetkel on meil võimalik investeerida ainult välismaistesse indeksifondidesse, aga mitte kodumaistesse või Balti turu indeksifondidesse. Ehk oleks ka kohalikku regiooni katva indeksifondi turule toomine seega innovatsioon, mis oleks väikeinvestorist jaekliendile mõistetav ja kasulik. Teinekord ei olegi vaja kaugelt otsida.

Innovaatiliste arengute läbi viimine on vajalik ja ootuspärane, kuid samas ka keeruline. Ka harjumusel on jõud ning innovaatilist rada mööda käies peab mõtlema, kellele uuendusi pakkuda – kas arvestada enam early adopteri huve, kes hea meelega katsetab uusi lahendusi või hoopis erinevate järelejooksjatega, kes erineval hetkel ootavad selliseid uuendusi, mis mujal juba olemas. Alati leidub ka harjumuslikke tarbijaid, kelle jaoks uuendused on tüütud. Mõnele võib tulla üllatusena, kuid pahameele tormi võib tekitada ka juba lihtne muudatus panga kodulehel või mobiilipanga disainis.

Loe veel

Eesti inimesed on üldiselt siiski muudatustele avatud ja küllaltki nõudlikud – see muudab ka pankade jaoks innovatsiooniteemad oluliseks. Innovatsioon ei ole pelgalt vaid uue toote turule toomine, vaid sellele eelneb ja järgneb hulgaliselt tegevusi, mille käigus õpib ja areneb ka seda toodet pakkuv ettevõte. Uusi impulsse edasi liikumiseks saab ka toote tarbijaskond, mille liikmed kohandavad ja optimeerivad oma (tarbija)käitumist uute tingimuste ja võimaluste valguses, et suurendada oma heaolu. Ühiskonna heaolu – see ongi kokkuvõttes innovatsiooni eesmärk.

Sageli ei loo innovatsiooni kliendid ega ettevõtete juhid, vaid spetsialistid, kes oskavad end mõelda klientide kingadesse. Kas kliendid oskasid küsida endale puutetundliku telefoni ajal kui kõigil oli taskus nuppudega telefon? Ei. Selleks lahenduseks oli tarvis tunda ühel ajal nii klientide loomust, tootearenduse võimalusi ning omada julget visiooni.