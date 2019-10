LHV püüab välja selgitada Eesti parimat aktsiakauplejat

LHV korraldatav „Börsihai“ aktsiamäng toimub 7. oktoobrist kuni 1. novembrini 2019 ja võitjaks on mängija, kelle virtuaalne mänguportfell on 1. novembri börsipäeva lõpu seisuga kõige suurema väärtusega. Lisaks on sel aastal eraldi auhinnad nädala lõikes oma portfelli enim kasvatanud mängijale.

LHV maaklertegevuse juhi Sander Pikkeli sõnul on Börsihai hea võimalus astuda aktsiaturgudel esimene samm neile, kes päris börsil kauplemist peavad enda jaoks veel liiga riskantseks. Lisaks sellele on aktsiamäng ka hea koht, kus oma investeerimisoskused proovile panna ja neid sõbra omadega võrrelda. „Sel aastal on hea meel üldise investeerimishuvi taustal näha rekordilist osalejate arvu „Börsihai“ mängus,“ sõnas Pikkel.

Mängu on osalema oodatud kõik investeerimishuvilised igas vanuses ning osalemine on tasuta. Tänavu on osavaima noore investori leidmiseks kuni 19-aastastele koolinoortele eraldi arvestus ning välja pandud ka vastavad boonusauhinnad. Koolid, firmad ja muud meeskonnad on samuti oodatud, et selgitada välja kollektiivi osavaim raha kasvataja. Meeskonda kuulumist saab märkida mänguportfelli avamisel.

Igale „Börsihai“ osalejale kantakse mängu alguses 10 000 dollarit virtuaalselt mänguraha ning igal tööpäeval kuni mängu lõpuni kantakse mängukontole veel lisaks 1000 dollarit. „Börsihai“ mängus saab kaubelda indeksisse S&P 500 kuuluvate ettevõtete aktsiatega ning väljaspool seda veel lisaks ettevõtete Beyond Meat (BYND), Tesla (TSLA), Alibaba Group (BABA), Uber (UBER) ja Slack (WORK) aktsiatega. Kaalutletud otsuste tegemiseks on osalejatel mängu ajaks tasuta ligipääs Äripäeva või Delovõje Vedomosti digilehtedele.