LHV teenis mais ligi kolm miljonit eurot kasumit

LHV pank Foto: Tiit Blaat

AS LHV Groupi puhaskasum oli maikuus 2,7 miljonit eurot. AS LHV Pank teenis mais 2,0 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,7 miljonit eurot puhaskasumit.