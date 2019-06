LHV võtab üle Danske sularahaautomaatide äri

LHV klientide jaoks suureneb sularahaautomaatide võrgustik viis korda praeguselt 25 automaadilt 125 sularahaautomaadile. Ühisesse võrku kuuluvad sularahaautomaadid ei ole seni veel LHV klientidele kasutamiseks avatud. Luminori kliendid saavad ka edaspidi harjumuspäraselt kasutada kõiki seniseid automaate, kinnitas LHV.

„Mul on partnerluse üle Luminoriga väga hea meel. Meie liitumist ühise sularahaautomaatide võrguga võib pidada märgiliseks sündmuseks, millega liigume sammu võrra lähemale ühisele sularahaautomaatide võrgule Eestis,“ ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

Luminor kinnitas kavatust viia Bvalti riikide kontorite letiteenindusest sularaha täielikult üle automaatidesse. „Meil on väga hea meel, et meie uueks partneriks üle-eestilise sularahaautomaatide võrgustiku arendamisel on LHV. ,“ lausus Luminori jaepanganduse juht Kerli Gabrilovica.

Seoses Danske Banki pangandustegevuse lõpetamisega Eestis väljub pank Danske-Luminori ühisest sularahaautomaatide võrgust.

5. juunil allkirjastasid Danske Bank ja LHV Pank lepingu, mille kohaselt kavatseb LHV omandada Danske eraklientide laenuportfelli. Seetõttu on ka LHV Panga liitumine sularahaautomaatide ühisvõrguga loogiline samm, selgitas LHV oma presiteates.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 400 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 174 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.