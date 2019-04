LHVst sai miljardipank

I kvartali lõpuks ületas LHV Varahalduse poolt juhitud investeerimisfondide koondmaht 1,25 miljardi euro piiri, mahu kasvust suure osa moodustas väärtpaberiturgude taastumine IV kvartali langusest. LHV aktiivselt juhitud pensionifondides on jätkuvalt madalam börsidega seotud hinnarisk, kuna fookus on eeskätt börsiväliste investeeringute tegemisel. Veebruarist rakendus iga-aastane mahu kasvuga seotud II samba fondide haldustasumäärade alanemine, mistõttu äritulud vähenesid. II samba fondide uued haldustasumäärad on vahemikus 0,39% kuni 1,20%. Kvartali lõpus oli LHV II samba pensionifondides aktiivseid kliente üle 177 000 inimese.

LHV kasvutrende on toetamas Eesti majanduskeskkond. Majanduskasv on olnud hea, siseriiklike riske maandavad tasakaalus eelarve, avaliku sektori madal võlatase ning positiivne välistasakaal.

Ootame aeglase majanduskasvu jätkumist, samas on muutunud ümberkaudsete majanduste prognoosimine järjest keerulisemaks, märkis ta. Ka krediiditurg on püsinud tugevana. Kasvamas on kõik peamised krediiditooted, sh ettevõtete laenud ja kodulaenud. Kodumajapidamiste finantstervis on pigem tugev, hoiuste ja laenude suhe on paranemas.

“Küll aga on sektorit üha enam mõjutamas regulatiivsed teemad, nagu mõne erakonna II pensionisamba lammutamise soov,” tõi Toomsalu välja ohte. “Heites süsteemile ette ebapiisavat tootlust, ei tegeleta tootluse parandamisega, vaid soovitakse lammutada hoopis sõnumit säästmise vajalikkusest ja antakse tagasikäik Eesti kapitali ja kapitaliturgude arengule. Plaanitavad muudatused maksab kinni järgmine põlvkond koos maksutõusudega. See ei saa olla eesmärk. Loodame avalikkuse ja otsustajate vahel mõistliku dialoogi saavutamist."