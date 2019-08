Lidl katsetab Eestis ja Lätis teist korda. Kas seekord õnnestub?

Romet Kreek reporter RUS

Mustamäel renoveeritakse hoonet, kuhu tuleb Lidli pood Foto: Ilmar Saabas

Lidl on juba aastaid pälvinud meediatähelepanu vaikimisega. Ometigi on nad ostnud poeks sobilikke krunte üle Eesti ja Läti ja seda mitte esimest korda. Konkurentidest jaekaupmehed on ärevil, kuid ei karda. Ostjad ootavad turule raputust, mis hindu langetaks. Kas nad seekord tulevad päriselt kah poodidega kohale?