Lidl paneb Põhja-Tallinnas Rimi asemel oma poe püsti

Tallinna linnavalitsus algatas sel nädalal detailplaneeringu, millega Lidl Eesti soovib Paavli 6a, 8, 8a ja 10 kruntidest moodustada ühe krundi ning ehitada sinna kahekorruselise kaubandushoone, vahendab ERR.

Paavli 10 krundil asub praegu Rimi kauplus. Rimi pressiesindaja Katrin Bats ütles, et Rimil on selles hoones kehtiv rendileping ning poodi plaanitakse seal pidada nii kaua kui võimalik. Rendileping kehtib Rimil hoones 2023. aastani.

Lidl ostis krundi mullu veebruaris, varem kuulus hoone osaühingule Paavli Estate.

Lidlil on Tallinnas mitu hoonet kas juba valminud või valmimas. Valminud on maja Lasnamäel Tähesaju City`s, ehitamisel on hooned Kristiine linnaosas Linnu tee ja Sõpruse puiestee ristmiku läheduses ning Lasnamäel Raadiku tänaval.