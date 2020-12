Ligi 130-miljoniline töötasu, suur ego ja vanglakaristus: Google'i ja Uberi armutu sõda isesõitva auto arendamisel sai ühele mehele saatuslikuks

Küll aga ei olnud nende näol tegu Abraham Lincolni ajastu rivaalide meeskonnaga, kes olid võimelised panema oma erimeelsused kõrvale selle nimel, et võita USA kodusõda. Pigem oli sõda käimas kahe mehe enda vahel, kus iga teema arutelu päädis lõpuks vaidluse, tüli ja vandesõnadega vürtsitatud karjumisvõistlusega. Levandowski, Urmson ja nende meeskonnakaaslased leidis lõpuks tüliõuna ka kõige vähemtähtsatest teemadest, alates sellest, kui palju ja milliseid nuppe peaks auto käivitamiseks sõidukis olema ning lõpetades sellega, missugune kiirusenäidik välja peaks nägema.

„Me vaidlesime kõige rumalamate asjade pärast ja kaotasime seetõttu väga palju aega,” rääkis Google’i isesõitva auto insener Don Burnette. „Kui oluline või tähenduslik oli lõpuks see vaidlus selle nupu üle? Tagantjärele võin öelda, et see oli täielik ajaraiskamine,” lausus ta. Aega aga neil tegelikult ei olnud. 2016. aastaks oli Uber oma isesõitva autoga jõudnud juba Google’ile niivõrd kannule, et Uberi tegevjuht tahtis meeleheitlikult seda väikest vahet iga hinnaga tasa teha.

27. jaanuaril saatis Levandowski Page’ile uue e-kirja. „Ma tahan olla juhiistmel, mitte kõrvalsõitja omal. Praegu ma tunnen nagu ma istuks üldse pagasnikus,” sõnas ta. Ta andis märku, et on hakanud eraldi isesõitva sõiduki lahendust arendama. Mida ta küll ei märkinud selles kirjas, oli see, et Uber oli juba näidanud üles huvi osta tema idufirma Otto ning et paari kuu pärast saab temast Kalanicki isesõitva auto projekti juht. Sellel olid aga katastroofilised tagajärjed.