Ligi 30 000 inimese jaoks tehti pensioni II samaba osas muudatus

„Alates selle aasta 1. jaanuarist saavad isikud, kes on sündinud aastatel 1970-1982 ning kes pole seni liitunud pensioni II sambaga, esitada pensioni II samba valikuavalduse, mille alusel avatakse neile pensionikonto ning liidetakse kohustusliku kogumispensioniga," ütles SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin.

Schamardini sõnul tekib jaanuarist novembrini 2020 liitunud isikutel pensionimakse tasumise kohustus 2021. aastal. „Seega, kui vahemikus 1970-1982 sündinud inimene esitab täna avalduse, siis pensioni sissemakseid hakkab ta tegema järgmisel, 2021. aastal," lisas ta.

SEB Pensioniuuringust selgus, et üle 80% vastanutest on arvamusel, et peavad ise oma tuleviku pensioniga kindlustama. Tänaseks on kogumispensioniga liitunud 746 000 inimest ning uus seadusemuudatus lubab liituda veel ligikaudu kolmekümnel tuhandel inimesel.

„Teise pensionisamba fondid on näidanud viimastel aegadel ilusaid tulemusi ning see on üks soodsamate halduskuludega investeerimisviise," selgitas Schamardin, miks võiks kaaluda II sammast ühe tuleviku investeeringuna.

Kogumispensioniga liitumine on kohustuslik alates 1983. aastast sündinud inimestele. Makse tasumise õigus ja kohustus tekib inimese 18-aastaseks saamisele järgneva aasta 1. jaanuaril.