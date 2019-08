Ligi: Pruunsild võiks Bigbanki halvaks läinud laenud omanikuna ise kinni maksta

Ainult seda teise samba lahti lõhkumisega kaasnevat probleemi vaadates on asi imelihtne. Jah, Tartu suurima pandimaja ja preguse suure (kiirlaenu)panga äriloogika saab selle teise samba vandaalsusega ära toetatud ja Isamaa on seal saadud sponsorraha eest teene ära osutanud. Ma ei tea, kas vastab tõele ka jutt, et Keskerakonna võlad selle eest kinni makstakse. Hulk Bigbanki, selle lammutamise suure eestkõneleja, halvaks läinud ilu- ja reisilaene saab edaspidi lihtsalt kätte, kui teisest samba pensioniks mõeldud raha lihtsalt kohe kätta saab.

Teiseks on võlaorje rohkem ehk taolisi laene tulevikus lihtsam anda, sest neil on rohkem katet teise sambasse kogutu näol. Isegi kui seadusesse mingi teistsugune deklaratsioon kirjutada, läheb kiirlaenu- ja pandimajaäri palju priskemaks ja seda ei sega fakt, et pensionärid jäävad palju vaesemaks.

Parvel Pruunsild on kirjutanud, et ta pea on selle asja pärast plahvatanud. See seletab, miks ta väidab, et inimesed hakkavad teise samba asemel kordi rohkem säâstama ja oskama teha ka tarku investeerimisotsuseid. Reaalselt jääb see raha paremal juhul inflatsiooni järada, mille eest ta sammastes on olnud kaitstud, halvemal juhul teeb halbu investeeringuid, aga kõige suurem vastutus on muidugi selle raha tagatisega laenamine, mida seadus vältida ei suuda.