Ligi: suur kära rahapesu teemal seob Eesti uuesti nende juhtumitega

"Väga seda praktikat väga ei ole, et üks riik, kes mingid trahvid määrab, tahaks seda teise riigiga jagada. Iseenesest see proovimine ju paha ei tee, aga kurb on, et seda tehakse hästi suure poliitilise propagandakära saatel ja pärast," kommenteeris Ligi ERR-ile.

Ligi sõnul tegeletakse õigusabi küsimustega üldiselt diskreetsemalt.

Ta rääkis, et kui eesmärgiks on Eesti mainekahju vastu võidelda, siis see toob vastupidise tulemuse. "See võimalikult suur kära loomulikult seob Eesti uuesti nende juhtumitega," sõnas Ligi.

Ligi rõhutas, et Eesti ei ole olnud rahapesu tsenter, aga Eestit on sellega nüüd käsitletud.

Tõenäosus Eestil trahvide jagamisel raha saada on alla 50 protsendi, hindas Ligi.

Rahandusminister Martin Helme sõlmis kokkuleppe Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP-ga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes.