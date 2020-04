Lihula ettevõtja, kes võtab töötajaid juurde: isegi kui olukord läheb väga hapuks, siis varsti on see möödas

Bekmanni sõnul näeb ta praegu isegi nõudluse kasvu ja valmistutakse töötajaid juurde võtma. „Ma saan aru, et kriis võib meid kõiki mõjutada ja kindlasti seda ka teeb, aga me peame olema loovad. Praegu pigem võtame tööjõudu juurde kui saadame minema," sõnas ta.

Bekmann märkis, et asutas Greencube'i eelmise majanduskriisi ajal ja selline olukord sunnib rohkem pingutama. „Me alustasime Greencube'iga 2008. aastal, kui oli sarnane olukord majanduslikus mõttes. Ma ei ütleks, et see on õige aeg alustamiseks, kuigi mõnes mõttes võib-olla on, aga see sunnib raamidest välja mõtlema, mis on iseenesest hea ja natukene pingutama ning nägema asju teise külje alt," lisas ettevõtja.

Kuidas Greencube'il praeguse kriisi ajal läheb?

Päris hästi.

Kas teile on kriis üldse mõju avaldanud?

Eks ta ikka annab tunda. Praegu on tööle vaja teismoodi läheneda. Tööd oleme kogu aeg armastanud teha, aga lähenemine on veidi teistsugune. Õnneks tööjõudu on ja palkame ka juurde.

Mida tähendab teistmoodi lähenemine?

Ütleme nii, et müügitöös ja turunduses tuleb kasutada teistmoodi võtteid. Meie kliendid õnneks ütlevad, et nemad kriisi pigem ei karda. Ja spetsialistidel ongi nüüd aega tööd teha. Tarneajad muidu läksid väga pikaks. Rekordiline ooteaeg oli aasta, praegu on kolm-neli kuud olenevalt majast. Tõrva tehas suurte majadega on aasta lõpuni täismüüdud ja Lihulas väikemajadega on meil töö ees ning tundub, et müüke lisandub. Võtame töötajaid juurde, et saaks mõistlikud tarneajad.

Nõudlus siis langenud pole?

Numbriliselt pole, pigem tõusnud. Aga siin on erinevaid põhjuseid. Maamajade nõudlus on pisut tõusnud kuigi see on olnud aasta-aastalt stabiilne. Meilt läheb suve lõpus kolm maja Soome ja öeldi, et kui koostöö sujub, siis võtavad kolm veel juurde. Pigem tundub, et kui siiani oleme eksporti vältinud, siis nõudlust tuleb nüüd sealt peale ja see muutub osaks igapäevatööst. Eestis pole nõudlus tõusnud ega langenud, ekspordi arvelt tõuseme.

Aga milline on kriisi üldisem mõju olnud kogu sektorile?

Eks iga turg saab ikka pihta. Kriis mõjutab kõiki ja meid ka. Aga püüame elada hetkes ja olla positiivsed. Ma arvan, et pigem on mai keskel suur prohmakas läbi ning saab tööde ja tegemiste juurde tagasi minna. See ei saa igavesti kesta.