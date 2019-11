Liibanoni miljonär ostis omapärasel põhjusel Hitlerile kuulunud torukübara

Abdallah Chatila ostis eelmisel nädalal 545 000 euro eest esemed, mille hulgas olid Hitlerile kuulunud sigarikarp ja trükimasin, kirjutab The Telegraph.

„Ma tahtsin need esemed ära osta, et neid ei saaks neonatside propagandana kasutada," ütles Chatila. „Minu lähenemine on apoliitiline ja neutraalne."

Ta plaanis alguses esemed hävitada, kuid otsustas need hoopis annetada Iisraeli organisatsioonile Keren Hayesod.

„Paremäärmuslik populism ja antisemitism levivad üle kogu Euroopa ja ka maailma. Ma ei tahtnud, et need asjad jõuaksid valedesse kätesse ja et neid kasutaksid halbade kavatsustega inimesed," lisas Chatila.