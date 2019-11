Liibanoni võimud hoiustajatele: paanikaks pole põhjust

Hoiused Liibanoni pankades on turvalised ning pole vaja sattuda paanikasse, ütles laupäeval pangaliidu juht, et rahustada tänavatel meeleavaldustele pühendunud inimeste närve, sest mõned pangad on kehtestanud raha väljavõtupiiranguid.

Vähe sellest, et Liibanonis on hullem majanduskriis alates 1975-90 kodusõjast alates, on seal ka poliitiline kriis. Inimesed protestivad tänavatel rikka eliidi vastu, kes suutsid viia peaminister Saad al-Hariri tagasiastumiseni 29. oktoobril.

Nädal aega tagasi, kui pangad taas avasid oma uksed klientidele, on jätnud oma jälje. Et piirata pangajooksu, on pea kõik välismaale minevad maksed blokeeritud ning ka välisvaluutas sularaha väljavõtule on kehtestatud limiidid, kuigi keskpank pole teatanud kapitali väljaveopiirangutest.

„Me kinnitame, et hoiustajad ei pea oma raha pärast muretsema,“ ütles Liibanoni pangaliidu juht Salim Sfeir pressikonverentsil. „Toimuval pole mingit seost pankade maksejõulisusega ja seetõttu pole ka paanikaks põhjust.“

Pressikonverents toimus pärast seda, kui Sfeir oli arutanud majanduse olukorda presidendi Michel Aouni, rahandus- ja majandusministriga, keskpanga juhi ja teiste ametnikega.

Viimastel päevadel on hakanud kütuse, nisu ja ravimite importöörid kaebama, et neil on raske saada valuutat kauba ostmiseks.

Majandusminister Mansour Bteich ja keskpanga juht Riad Salame kinnitasid, et strateegiliste kaupade ostmiseks on raha olemas.

Üks tänaval protestinud ütles, et tänavatel on halva majandusolukorra peegeldus, kuid mis ei saa hullemaks minna.

„Majanduse olukord on nii halb, et inimesed ei saa enam sedasi jätkata,“ ütles ametnik Nadine Sangari Reutersile.