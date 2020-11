Liiga hea äri. Eesti hotellikett peab raske südamega jätma Laulasmaa spa

Tanel Saarmann reporter

Hestia Hotel Laulasmaa Foto: Hestia Hotel Laulasmaa

Hestia Hotel Group alustas Laulasmaa spa pidamisega 2011. aastal, sõlmides kümneaastase lepingu. See saab järgmisel aastal läbi. Ärileht sai teada, et Hestia ei jätka, kuid põhjus ei ole mitte koroonakriis, vaid see, et Laulasmaa spa-l läks väga hästi.