Likvideerijate kidakeelsus kahes pankrotiasjas: olin teadlik, et ettevõttel on probleeme

Sarbuss AS, mil on väidetavalt võlakoorem enam kui 3 miljonit eurot, sai tasahilju priiks oma endistest omanikest ja pukki asusid likvideerijad. Neist suurima osaluse sai Karol Kampus (51,19%). Ta tänab esmalt huvi tundmise eest.

„Üldistades, maksejõuetuse põhjused on mitmepoolselt konfliktsetes ja kohati ebaprofessionaalsetes suhetes. Koroonakriis muidugi süvendas igakülgselt ja otsustavalt pessimismi, usaldamatust ja leppimatust," alustab mees. Ta ütleb, et märgiline on asjaolu, et aktsionärid on panustanud Sarbussi võimalikku tervendamisse ja huvide kaitsmisesse miljoneid eurosid, tagades ja täites kohustusi võlausaldajate ees.

„See on väärtus, mida oleks kahju lasta hävitada ja raisku minna. Mõned võlausaldajad on ikkagi töötanud vastu ja osa seniseid aktsionäre ikkagi ei taha enam olla seotud Sarbussiga. Kompromissid ei ole välistatud. Varem sekkudes olnuks asi perspektiivikam," on mees diplomaatiline. Ärilehele teada olevalt on ta pankrotiprotsessis olnud jõulisem ning osundanud selgelt eelmiste juhtide juhtimisvigadele.

Kampus, kelle käes on täna teisigi hädas olevaid ettevõtteid, lubab, et aitab kohtunikul, halduril ja võlausaldajatel taastada suhteid Sarbuss AS-i ausa ja õige pankrotimenetluse kaudu.

Teine pool firmast on ettevõtte Cortina Financing kaudu juristide Allan Viirma ja Janno Saare käes. Esimene neist on samuti viisakas ja tänab ajakirjanikku asja vastu huvi tundmise eest, kuid ütleb, et kommentaare jagab pankrotihaldur (Urmas Ustav - toim.) poole. Miks võeti üle sügavalt võlgades firma, paraku ei selgugi.

Teadis probleemidest

OON Logistics võla suurus jääb 600 000 euro kanti. Pankrotti läks see jaanuarikuus. Surivoodil hoidis ettevõtte kätte Tiit Kull, kes on ka varem teiste ettevõtete puhul sama teinud ning ka praegu on tal mitmeid äriühinguid, mis on manalateele minemas.

Ta ütleb, et vastab tõele, et tema firma Lokris AT omandas osaluse OON Logistics OÜs eesmärgiga algatada pankrotimenetlus.

„Olin teadlik, et ettevõttel on probleeme ja tuleb algatada pankrotimenetlus; raamatupidamisdokumente eelmine juhatus ei jõudnud üle anda. Enne algatati võlausaldajate poolt pankrotimenetlus," selgitab ta.