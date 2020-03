Lillede massihävitus. Eesti suurim lillekasvataja: tuleb asuda võitlusesse ellujäämise nimel

Oleme viimastel aastatel investeerinud just tulbikasvatusse ja see on tootegrupp, mille realiseerimisega täna kõige raskemas olukorras oleme. Järgneva kolme-nelja nädala jooksul tuleb meil toodanguna ca 350 000 tulpi, mis oli kõik planeeritud erinvate kauplusekettide ja lillekaupluste kaudu realiseerida. Eeltellimused olid olemas. Täna on müük kokku kukkunud ja esimese partii tulpe oleme juba kompostihunnikusse visanud. Osad lillekauplused on uksed töötajate tervise tagamiseks aga ka nõudluse puudumise tõttu kinni pannud.

Marketites mingil määral ikka rahvast liigub ja ma väga loodan, et inimesed ikka mõne lilleõie endale koju ka ostavad, et koduseinte vahele vähegi värve ja rõõmu tuua.

See kõik on aga alles algus. Meie valdkonnas (iluaiandus) on peamine müügiperiood aprillist juunini. Sellel perioodil tehakse 50-70% müügist. Hooajalised ettevõtted isegi 80% käibest. Oma ettevõtte näite põhjal me teeme aprill-mai 50% käibest ja suure osa kasumist. Nii on see ka enamuses Euroopa riikides.

Tootmise planeerimist me alustame ca 12 kuud ette, tellides toorained ja tehes eelkokkulepped kaupmeestega. Seemned, potid ja turbad on kõik ammu kohal ja lilled kasvama pandud. Osa toodangust, võõrasemad, saab aprilli algul valmis ja peaks algama kevadhooaeg, kuid kui müüki ei tule on kogu meie valdkond alates taimede tarnijates, lillekasvatajatest kuni aianduskeskusteni suures hädas.