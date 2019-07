Linn pikendas Tallinna jõuluturu korraldaja leidmise hanget

„Me saime avalduse ühelt riigihankes osalemisest huvitatud firmalt, kes on ennast riigihanke portaalis registreerinud ning palus pakkumiste tähtaega muuta. Konsulteerisime juristidega ja Tallinna linna hankekeskusega ning otsustasime vastu tulla, kuna riigihanke seadus lubab seda teha. Oluline on rõhutada, et Jõuluturu korraldamine on väga mahukas teenus ning arvestades sellega, et suvel on puhkuste aeg, siis võib riigihankes osalemiseks ettevalmistamine võtta rohkem aega. Meie jaoks on kõige olulisem saada maksimaalselt kvaliteetne teenus ning selle tõttu on tähtaja pikendamine õigustatud,“ ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Riigihankega ostab Kesklinna valitsus jõuluturu korraldamise teenust, milleks antakse kolmel aastal 16. novembrist kuni 7. jaanuarini jõuluturu korraldamiseks üürile 2390 m2 suurune osa Raekoja platsist. Müügikioskite aluse pinnana võib kasutada platsist kuni 400 m2. Pakkumuse alghind on määratud jõuluturul kauplemisest eeldatavalt saadava tulu alusel ja selle suurus on 48 300 eurot ühe perioodi eest.