Linnalt Porto Francole kaubeldud väljasõidutee viis hoopis vanglasse

Ühendatud Kapitali äriplaani järgi pidi Porto Franco ehituse esimene etapp 65 000 ruutmeetri suuruse äripinnaga valmima 2002. aastal ja ülejäänud 20 000 ruutmeetrit äripinda kohe 2003. aastal. Kultuuri- ja kaubanduskeskusse on kavandatud kauplused ja kaubamajad, tervisekeskus, kino, veekeskus ja parkla. Möödunud on peaaegu 20 aastat. Pärast hoogsat ehitamist puhub poolelioleval ehitusel kõle tuul ja kõrged kraanad ootavad nukralt tööd. Miks on nii läinud?